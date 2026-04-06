Il vicepresidente del Consiglio ha ricordato il terremoto che nel 2009 colpì l’Aquila, causando 309 vittime. Ha definito quell’evento come “una cicatrice indelebile” e ha sottolineato l’impegno per la ricostruzione e la solidarietà europea. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico dedicato alla memoria delle vittime e all’attenzione continua verso le conseguenze di quel disastro.

L'AQUILA - "Una cicatrice indelebile. Il ricordo delle 309 vittime. L'impegno per la ricostruzione e la solidarietà europea. Il presidente Berlusconi e il suo lavoro incessante per le famiglie delle vittime e per ridare una casa a chi aveva perso tutto. Il terremoto dell'Aquila ha segnato profondamente la mia vita politica e oggi come 17 anni fa fa male il cuore". E' quanto scrive sul suo account ‘X’ il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani (foto). "Un pensiero a tutti coloro che ancora oggi soffrono per quella terribile tragedia", si legge inoltre nel suo post. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tajani ricorda il terremoto all’Aquila: “Ancora oggi fa male il cuore”

L’Aquila ricorda il terremoto del 2009. Piantedosi: «Ferita ancora aperta»A 17 anni dal sisma che devastò l’Abruzzo e causò 309 vittime, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parla di «ferita ancora aperta».

Terremoto dell’Aquila, Piantedosi: “Il 6 aprile resta una ferita aperta nel cuore del Paese”A diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ricorda una delle pagine più drammatiche della storia...

Temi più discussi: Terremoto Forza Italia, Aprile: Marina Berlusconi ha mostrato il suo peso sul partito, ma Tajani non trema; Vertice a casa Meloni con i vicepremier Salvini e Tajani: sul tavolo futuro e strategie dopo la sconfitta al referendum; Terremoto Forza Italia: resa dei conti ai vertici, epurazioni in corso e furia Berlusconi dopo il disastro referendum.

L’Aquila ricorda le vittime del sisma di 17 anni fa. Meloni: «Continuare a esserci con responsabilità»Il 6 aprile 2009 alle 3.32 il terremoto distrusse il capoluogo abruzzese e altri 56 comuni circostanti. I familiari: «L’importanza di una memoria condivisa». editorialedomani.it

Terremoto: Tajani, le 309 vittime dell'Aquila una cicatrice indelebileUna cicatrice indelebile. Il ricordo delle 309 vittime. L'impegno per la ricostruzione e la solidarietà europea. Il Presidente ... agenzianova.com

Md - Magistratura Democratica. . Maurizio Crozza Official ricorda al ministro Antonio Tajani, come già abbiamo fatto noi, che in Italia vige una Costituzione che all'Art. 27 comma 2 recita: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». F facebook