A diciassette anni dal terremoto che colpì l’Abruzzo, causando 309 vittime, la città dell’Aquila si prepara a ricordare quel tragico evento. Il ministro dell’Interno ha sottolineato che la ferita lasciata dal sisma rimane ancora aperta. La commemorazione si svolge in un momento in cui si continuano a discutere le misure di prevenzione e le operazioni di ricostruzione. La memoria di quella notte rimane viva nella comunità locale.

A 17 anni dal sisma che devastò l’Abruzzo e causò 309 vittime, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parla di «ferita ancora aperta». A L’Aquila commemorazione tra musica, fiori e silenzio: lettura dei nomi delle vittime e omaggio della città. Il 6 aprile resta una data che segna una ferita ancora aperta nella storia recente dell’Italia. A 17 anni dal terremoto che nel 2009 colpì l’Abruzzo e L’Aquila, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ricordato le 309 vittime e il dolore che continua a legare la comunità a quella notte. «Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto in Abruzzo, la ferita resta aperta», ha dichiarato il ministro. «Oggi ricordiamo commossi le 309 persone la cui vita fu spezzata dalla violenza del terremoto che nel 2009 colpì l’Abruzzo». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Aquila ricorda il terremoto del 2009. Piantedosi: «Ferita ancora aperta»

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