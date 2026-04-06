Terremoto dell’Aquila Piantedosi | Il 6 aprile resta una ferita aperta nel cuore del Paese

Il 6 aprile 2009 si verificò un terremoto che causò ingenti danni e numerose vittime nell’Abruzzo. A distanza di diciassette anni, il ministro dell’Interno ha ricordato quell’evento, definendolo una ferita ancora aperta nel cuore del Paese. In occasione dell’anniversario, sono state ricordate le conseguenze del sisma e l’impegno delle autorità nelle operazioni di soccorso e ricostruzione.

A diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ricorda una delle pagine più drammatiche della storia recente dell’Abruzzo e dell’Italia. “Il 6 aprile resta una ferita aperta nel cuore del nostro Paese. Oggi ricordiamo commossi le 309 persone la cui vita fu spezzata dalla violenza del terremoto che nel 2009 colpì l’Abruzzo”, ha dichiarato il ministro. Il terremoto, con epicentro nei pressi dell’Aquila, causò oltre 1.500 feriti e circa 70mila sfollati, segnando profondamente il territorio e la comunità abruzzese. Infine, un richiamo all’impegno per il futuro: “Insieme al ricordo di quanto accaduto rinnoviamo l’impegno a proseguire lungo la strada intrapresa, per garantire sempre più sicurezza ai nostri territori”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Piantedosi: “Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto dell’Aquila, ferita resta aperta” Leggi anche: #L'Aquila, 17 anni dal terremoto. #Piantedosi: "Una ferita aperta del nostro Paese" Temi più discussi: Piantedosi: Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto dell’Aquila, ferita resta aperta; Claudia Conte: Per me parlano le mie competenze professionali. E Piantedosi dà mandato a un legale; Caso Claudia Conte e la relazione con il ministro Piantedosi: tensioni nel governo Meloni; Vacanze, perché conviene prenotare nei primi mesi dell’anno. Piantedosi: Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto dell’Aquila, ferita resta aperta(Adnkronos) - Il 6 aprile resta una ferita aperta nel cuore del nostro Paese. Oggi ricordiamo commossi le 309 persone la cui vita fu spezzata dalla violenza del terremoto che nel 2009 colpì l’Abruzzo ... startupbusiness.it Piantedosi: 'Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto in Abruzzo, la ferita resta aperta'Il ministro: 'Oggi ricordiamo commossi le 309 persone la cui vita fu spezzata dalla violenza del terremoto che nel 2009 colpì l'Abruzzo' (ANSA) ... ansa.it Alle ore 3:32 del 6 aprile 2009 una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 6,3 colpì L'Aquila, provocando 309 morti, circa 1.600 feriti di cui 200 gravissimi e circa 65.000 sfollati. Decine di persone vennero estratte vive dalle macerie, anche dopo molt facebook #L'Aquila, 17 anni dal terremoto. #Piantedosi: "Una ferita aperta del nostro Peese" x.com