Evento sulla strage di Cutro bloccato ora il preside ci ripensa Ma con la Cgil invita anche il sindaco e il vescovo

Il preside ha deciso di ripensare all’evento sulla strage di Cutro, dopo aver inizialmente bloccato la cerimonia. La causa è la pressione esercitata dalla Cgil, che ha invitato anche il sindaco e il vescovo a partecipare. La scuola ha ricevuto richieste di partecipazione da parte di studenti e familiari delle vittime, desiderosi di ricordare quei momenti. Ora, l’Aula magna sarà messa a disposizione per la cerimonia, prevista in settimana.

"L'Aula magna della nostra scuola sarà concessa per la commemorazione dei migranti tragicamente scomparsi nel naufragio avvenuto a Cutro il 26 febbraio 2023 ". A ventiquattr'ore dalla richiesta dell'Ufficio scolastico regionale di "rivedere la propria posizione", il dirigente dell'istituto "Barlacchi-Lucifero" di Crotone che inizialmente aveva negato la sala al sindacato per la "mancanza del contradditorio", ha fatto il passo indietro. Non solo. Dopo aver deciso di invitare anche il vescovo e il sindaco di Crotone, ha fatto un'ulteriore retromarcia spiegando a ilfattoquotidiano.it che il sindacato – dopo aver saputo dell'eventuale presenza delle autorità civili e religiose – ha chiesto di coinvolgere solo i ragazzi.