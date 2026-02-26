Cutro tre anni dopo quando il governo Meloni dichiarò guerra agli scafisti I numeri della svolta

A tre anni dal tragico incidente al largo di Steccato di Cutro, l’Italia si confronta con le conseguenze di una delle tragedie più drammatiche degli ultimi anni. La vicenda ha segnato un punto di svolta nelle politiche migratorie e nelle misure di sicurezza, portando a un approfondimento delle azioni messe in campo per prevenire simili eventi in futuro.

A tre anni dal naufragio di Steccato di Cutro, che causò 94 morti e decine di dispersi a pochi metri dalla riva calabrese, l’Italia ricorda le vittime di una tragedia che resta una ferita ancora aperta. Per la Calabria e per l’Italia intera. Tra i 94 morti anche 35 bambini, alcuni ancora in fasce. Le loro bare bianche furono affiancate a quelle dei genitori nel Palamilone di Crotone, commuovendo l’Italia intera. Fra quei bimbi c’era Alì. Un fagottino di tre mesi. Con lui erano annegate la mamma e una sorella, poi sepolte a Borgo Panigale, vicino a Bologna. Lui invece riposa nel giardino del bambini del cimitero di Crotone. E da qualche giorno la sua tomba ha una lapide con la scritta “bambino per sempre”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Strage di Cutro, al via il processo d’Appello per tre presunti scafistiCatanzaro è oggi il palcoscenico di un nuovo capitolo giudiziario nella vicenda della strage di Cutro.

Migranti, vince la “tolleranza zero” del governo Meloni: sbarchi crollati da tre anni. Piantedosi: “I numeri parlano”“I numeri sono importanti”, dice il ministro Piantedosi con lo stesso tono sferzante ma sereno con cui Nanni Moretti, in “Palombella rossa“, diceva...

La strage di Cutro 3 anni dopo: il tragico naufragio, una delle pagine più drammatiche d’ItaliaTre anni fa il drammatico naufragio a Steccato di Cutro provocò una strage. Una ferita aperta tra memoria, richieste di giustizia e appelli alla responsabilità politica e internazionale ... quicosenza.it

Strage di Cutro, 3 anni dopo: commemorazioni e ultime novità sul processo della tragedia dei migrantiIl processo per stabilire le responsabilità nei presunti mancati soccorsi nella catena di comando italiana, è cominciato il 30 gennaio 2026 presso il tribunale di Crotone ed è entrato nella fase ... tg.la7.it

A tre anni dalla strage di Cutro, nulla è cambiato. Le morti nel Mediterraneo continuano senza sosta: dall'inizio dell'anno, oltre 600 persone risultano già morte o disperse in mare. Dopo il 26 febbraio 2023 né le istituzioni europee né il governo italiano si sono - facebook.com facebook

A 3 anni dal naufragio di #Cutro, l’emergenza umanitaria continua: già 503 vittime nel 2026 nel Mediterraneo centrale. Urgente rafforzare ricerca e soccorso in mare e ampliare i canali regolari di ingresso Leggi il comunicato congiunto con @UNHCRItalia: x.com