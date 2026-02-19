India | Superintelligenza entro il 2028? Scontro tra OpenAI e Google

Il dibattito sull’intelligenza artificiale in India si è acceso dopo le dichiarazioni di esperti e aziende del settore. La causa è la possibilità di sviluppare una superintelligenza entro il 2028, con alcune fonti che prevedono progressi rapidi e altri che richiamano alla prudenza. Durante l’AI Impact Summit a Nuova Delhi, i dirigenti di OpenAI hanno parlato di una prospettiva ottimista, mentre Google DeepMind ha sottolineato i rischi di un progresso troppo rapido. La discussione si concentra ora sulle tempistiche e le misure di sicurezza.

India al Centro della Rivoluzione AI: Tra Previsioni di Superintelligenza e Appelli alla Cautela. Nuova Delhi, 19 febbraio 2026 – Un acceso dibattito sul futuro dell’intelligenza artificiale ha animato l’AI Impact Summit in India, con visioni contrastanti espresse dai leader di OpenAI e Google DeepMind. Sam Altman prevede l’avvento di una superintelligenza già entro il 2028, mentre Demis Hassabis invita a un approccio più misurato, sottolineando le sfide tecniche ancora da superare nello sviluppo di sistemi realmente intelligenti. Ottimismo e Preoccupazioni: Lo Scontro di Visioni. L’AI Impact Summit, ospitato nel moderno Bharat Mandapam, ha rappresentato un momento cruciale per la discussione globale sull’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

OpenAI lancia il traduttore di ChatGPT: pro e contro rispetto a Google TranslateOpenAI introduce il nuovo traduttore di ChatGPT, offrendo supporto in oltre 50 lingue, personalizzazione dello stile e gestione di testi e audio.

Leggi anche: OpenAI e Google chiudono i rubinetti dell’IA gratuita

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.