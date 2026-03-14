WhatsApp ha implementato una nuova funzione che permette di convertire automaticamente gli audio in testo. Questa novità riguarda la trascrizione dei messaggi vocali e si attiva senza bisogno di applicazioni esterne. L’obiettivo è semplificare la lettura dei messaggi, soprattutto in situazioni in cui ascoltare l’audio non è possibile. La funzione è disponibile nelle versioni più recenti dell’applicazione.

WhatsApp ha introdotto una funzione che promette di cambiare radicalmente il modo in cui gestiamo la comunicazione quotidiana: la trascrizione automatica dei messaggi vocali. Non più l’obbligo di ascoltare audio di minuti quando sei in metro, in riunione o semplicemente non hai voglia di sentire quella voce. Ora puoi leggere tutto, in pochi secondi. L’annuncio arriva direttamente dalla piattaforma, che ha confermato il rilascio graduale di questa funzionalità su scala mondiale. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’esperienza utente, rendendo la comunicazione più flessibile e adattabile alle diverse situazioni della vita quotidiana. Perché ammettiamolo: i messaggi vocali sono comodi per chi li invia, ma spesso rappresentano un vincolo per chi li riceve. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp, la funzione nascosta che converte gli audio in testo: ecco come funziona

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