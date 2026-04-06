Studenti e matematica | perché alcuni faticano con i calcoli? Il ruolo chiave di materia grigia e genetica Lo studio

Le neuroscienze hanno evidenziato che le difficoltà degli studenti con i calcoli matematici sono influenzate sia da fattori genetici sia dalla quantità di materia grigia presente nel cervello. Uno studio recente ha analizzato come queste variabili possano influire sulla capacità di apprendimento matematico, collegando caratteristiche biologiche a performance scolastiche. La ricerca si concentra sulla relazione tra struttura cerebrale e competenze numeriche, senza tralasciare l'aspetto genetico.

Le neuroscienze dimostrano che le difficoltà in matematica dipendono dalla genetica e dal volume di materia grigia del nostro cervello L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Perché alcuni cani hanno le orecchie lunghe e pendenti? Uno studio svela la presenza di una variazione geneticaC'è un motivo ed è scritto nel Dna per cui un cane ha le orecchie lunghe e pendenti o dritte e corte: dipende dalle variazioni di un gene che si...

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Troppo buono il RISO CANTONESE, un vero e proprio piatto unico!!! Scopri la ricetta: https://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/riso-alla-cantonese/ facebook

L’Iran manda alla forca gli studenti e nessuna nostra università spiccica parola. Di @giuliomeotti x.com