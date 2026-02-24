Test Invalsi gli studenti faticano ancora in italiano e matematica

Il calo delle performance nelle prove Invalsi è causato dall’impatto prolungato della pandemia, che ha aggravato le difficoltà degli studenti in italiano e matematica. Le valutazioni mostrano un peggioramento rispetto agli anni precedenti, mentre l’inglese registra risultati positivi. La situazione evidenzia come le interruzioni scolastiche abbiano influito sul rendimento, specialmente in materie fondamentali. La situazione rimane complessa e richiede interventi mirati nelle scuole.

© Ecodibergamo.it - Test Invalsi, gli studenti faticano ancora in italiano e matematica

I DATI. Flessione nelle materie tradizionali, bene l’inglese. Barabanti: «La pandemia ha esarcebato le difficoltà». L’italiano e la matematica? Sempre più indigesti. L’inglese? Tra le nuove generazioni è ormai diventato d’uso comune fin dalla tenera età, grazie a serie tv e social, e gli effetti benefici si colgono anche in ambito scolastico. Gli esiti dei test Invalsi – le rilevazioni nazionali sulle competenze degli studenti – restituiscono questa traiettoria a Bergamo come altrove. A ormai lunga distanza dalla pandemia, i risultati nelle materie «tradizionali» consegnano ancora una flessione, traversale ai diversi gradi d’istruzione, mentre la conoscenza della lingua straniera si rafforza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Scuola, il report Invalsi: in Campania alunni più bravi in italiano e matematicaIl report Invalsi evidenzia miglioramenti nei risultati scolastici in Campania, con alunni che si distinguono in italiano e matematica. Leggi anche: Gli studenti italiani registrano incrementi significativi in matematica e scienze. Il background socioeconomico amplifica le differenze tra gli studenti Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Risultati dei test Invalsi nel curriculum dello studente (ma dopo la maturità); Test Invalsi, gli studenti faticano ancora in italiano e matematica; Risultati INVALSI nel curriculum dello studente; Test Invalsi Bergamo: dati in calo in molte materie, tiene solo l'inglese. Tra eccellenze e chi si diploma senza i livelli minimi di apprendimento. Test Invalsi, gli studenti faticano ancora in italiano e matematicaI DATI. Flessione nelle materie tradizionali, bene l’inglese. Barabanti: «La pandemia ha esarcebato le difficoltà». L’italiano e la matematica? Sempre più indigesti. L’inglese? Tra le nuove generazion ... ecodibergamo.it Maturità 2026: gli Invalsi inclusi nel curriculum dello studente/ Tra i test anche le competenze digitaliMaturità 2026, i Test Invalsi saranno inclusi nel curriculum dello studente: in quinta debuttano anche le prove sulle competenze digitali ... ilsussidiario.net Qual è il livello degli studenti bergamaschi Ecco i risultati degli ultimi test Invalsi - facebook.com facebook Risultati dei test Invalsi nel curriculum dello studente (ma dopo la maturità) ilsole24ore.com/art/risultati-… x.com