Perché alcuni cani hanno le orecchie lunghe e pendenti? Uno studio svela la presenza di una variazione genetica

Le caratteristiche delle orecchie dei cani, come lunghezza e forma, sono influenzate da fattori genetici. Uno studio recente ha individuato una variazione nel gene MSRB3, responsabile di determinare se un cane abbia orecchie lunghe e pendenti o più corte e dritte. Questa scoperta aiuta a comprendere meglio l'origine delle diverse razze canine e i meccanismi genetici alla base delle loro caratteristiche fisiche.

C'è un motivo ed è scritto nel Dna per cui un cane ha le orecchie lunghe e pendenti o dritte e corte: dipende dalle variazioni di un gene che si chiama MSRB3. La scoperta in uno studio curato da ricercatori delle Università del Minnesota e della Georgia.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Uno studio rivela perché Pogacar è superiore a tutti: “Mix senza precedenti di genetica ed efficienza” Leggi anche: Perché alcuni cani russano: quali sono le razze più predisposte e perché Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Al via in commissione l’esame della proposta della Lega sulla gestione dei cani; Alcuni cani possono imparare un sacco di parole, come ci riescono?; Imparare, origliando: quando i cani ascoltano le conversazioni dei loro umani; I cani geniali che imparano le parole ascoltandoci. Alcuni cani ci capiscono molto più di quanto crediamoUn nuovo studio apre una finestra su tutto ciò accade quando certe competenze cognitive sono già presenti e possono essere messe alla prova in contesti più complessi. Anche oltre gli animali ... ilfoglio.it Cani, la scienza rivela: i più intelligenti imparano nuove parole origliando le persone«Proprio come farebbero bambini di un anno e mezzo, o addirittura meglio», spiega un nuovo studio pubblicato su «Science». Come è stato scoperto ... corriere.it I cani a Capo Verde son amici di tutti. Non sono definiti randagi perché son curati da gente del posto, associazioni, gestori di hotel. Non ho visto nessun cane mal tenuto o magro (come è successo in Albania, in Egitto o in alcuni dei mie viaggi). Gatti Ne ho vis - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.