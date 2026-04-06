Le autorità militari degli Stati Uniti hanno condotto un’analisi delle azioni da intraprendere per garantire il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, in un contesto di tensioni crescenti nella regione. Nel frattempo, si sono concluse le operazioni di recupero delle persone a bordo di un aereo militare abbattuto in territorio iraniano. Le discussioni si concentrano sulle misure necessarie per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto.

L’ammiraglio Jamie Foggo e il vice ammiraglio John Miller hanno analizzato le manovre necessarie per ripristinare il transito nello Stretto di Hormuz, mentre si concludono le operazioni di recupero dei membri dell’equipaggio di un F15E della Air Force abbattuto in territorio iraniano. Il strategico riguarda la capacità dell’Iran di limitare l’accesso a uno dei passaggi marittimi più vitali del pianeta. Gli esperti hanno esaminato i metodi utilizzati da Teheran per restringere il flusso navale e gli strumenti militari richiesti per garantire nuovamente la libertà di navigazione. Le operazioni di soccorso hanno l’estrazione sicura del pilota dell’aereo abbattuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stretto di Hormuz: raid dei Marines e piano USA per sbloccare i mari

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Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?Lo Stretto di Hormuz, corridoio marittimo da cui fino al 28 febbraio (giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran) passava circa il 20% della produzione mondiale di petrolio, è l’unica ... tg24.sky.it

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La crisi dello Stretto di Hormuz è arrivata in pista, scattano i primi contingentamenti negli scali aerei italiani facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com