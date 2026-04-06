Stragi stradali | D’Amato chiede piano sicurezza dopo 1000 giorni

Dopo la morte di un giovane di 16 anni avvenuta durante le festività pasquali a Casal Monastero, il consigliere regionale ha chiesto un intervento urgente sulla sicurezza stradale. La richiesta arriva a 1000 giorni dalla sua precedente proposta di piano specifico, in risposta ai numerosi incidenti che si sono verificati negli ultimi tempi. La questione è tornata al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Il consigliere regionale Alessio D’Amato lancia un appello per un piano di sicurezza stradale immediato dopo la morte di un sedicenne a Casal Monastero, avvenuta durante le festività pasquali. L’evento tragico che ha colpito il giovane a Casal Monastero riporta l’attenzione su una statistica allarmante: i sinistri stradali continuano a essere la principale causa di decesso tra la popolazione giovanile. In questo contesto di dolore, D’Amato ha espresso la sua totale vicinanza verso gli amici e la famiglia della vittima. La proposta di legge denominata Lazio Strade Sicure è stata presentata da Alessio D’Amato esattamente 1000 giorni fa. Nonostante il tempo trascorso, l’amministrazione guidata da Rocca non ha dato seguito a tale iniziativa, lasciando il progetto in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stragi stradali: D’Amato chiede piano sicurezza dopo 1000 giorni Leggi anche: Roma: D’Amato (Azione Lazio), Pasqua di sangue sulle strade, serve piano sicurezza Stragi stradali: 5 bambini morti nel 2026, allarme sotto i 5 anniCinque bambini tra zero e 14 anni hanno perso la vita sulle strade italiane nel corso del 2026, secondo i dati monitorati dall’Osservatorio...