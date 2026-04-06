Roma | D’Amato Azione Lazio Pasqua di sangue sulle strade serve piano sicurezza

A Roma, nelle festività pasquali, si sono registrati diversi incidenti stradali, culminati con la morte di un ragazzo di 16 anni a Casal Monastero. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità, che sottolineano come gli incidenti sulle strade siano ancora la principale causa di decesso tra i giovani. La richiesta di un piano di sicurezza più efficace è stata condivisa da esponenti politici e rappresentanti delle forze dell'ordine.

“Una Pasqua di sangue sulle strade. La tragica morte del giovane di 16 anni a Casal Monastero riporta con drammatica urgenza un dato che non può essere ignorato: gli incidenti stradali continuano a rappresentare la prima causa di morte tra i giovani. Alla famiglia e agli amici del ragazzo va la mia totale vicinanza”. Queste le parole del consigliere di Azione alla Regione Lazio, Alessio D’Amato, che ha rilasciato una nota in merito all’accaduto, evidenziando l’importanza di un intervento immediato. La proposta di legge per la sicurezza stradale. “È necessario un piano straordinario per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali – ha proseguito D’Amato – a partire dai tratti più a rischio: scuole, ospedali, stazioni, fermate della metro e aree frequentemente frequentate dai ragazzi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: D’Amato (Azione Lazio), Pasqua di sangue sulle strade, serve piano sicurezza Pasqua di sangue sulle strade: due motociclisti morti tra Toscana e Friuli, chi sonoSchianto all’alba sull’Aurelia: morto un 61enne Una domenica di Pasqua che si apre nel peggiore dei modi. Ancora sangue sulle strade di Roma: pedone viene investito e muore a TorrenovaRoma, 23 febbraio 2026 – E’ morto investito da un’auto che poi si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. Temi più discussi: Lazio. Liste d’attesa, D’Amato (Az): Oltre il 70% cittadini del Lazio rinuncia a cure; Caos nell'istituto per ciechi, si è dimesso il direttore Massimo Canu; Sanità nel Lazio, oltre 3 milioni di rinunce a visite da luglio 2025. D'Amato: Numeri abnormi; Liste d'attesa, D'Amato (Az) 'oltre il 70% cittadini del Lazio rinuncia a cure'. D’Amato (Azione): Nel Lazio dati sanitari falsati. Annuncio espostoL’ambito sanitario deve essere il distretto e non l’intera Regione. Il cittadino ha diritto di conoscere i dati reali corrispondenti al suo distretto. Se chiedo a Roma una mammografia non puoi ... quotidianosanita.it Sanità nel Lazio, oltre 3 milioni di rinunce a visite da luglio 2025. D’Amato: Numeri abnormiLa maggior parte dei rifiuti è per la lontananza della struttura sanitaria. D’Amato (Azione): Pass di garanzia non funziona, cresce la sfiducia nel pubblico. fanpage.it Legacoop Lazio ha lanciato "Roma taxi 2030", un piano d'azione che coinvolge istituzioni, mondo cooperativo e corpi intermedi per pianificare strategie che garantiscano un futuro al servizio taxi nella Capitale. Già avviati i primi 3 tavoli di lavoro. «Nessuna citt facebook