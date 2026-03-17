Un focolaio di meningite acuta si è sviluppato nel Kent, nel sud dell’Inghilterra, portando alla morte di due giovani e coinvolgendo circa 30.000 persone sotto osservazione. L’area interessata comprende anche un’importante comunità accademica, che si trova sotto stretta sorveglianza. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e adottando misure di prevenzione.

Un focolaio di meningite acuta ha colpito il Kent, nel sud dell’Inghilterra, causando la morte di due giovani e mettendo sotto osservazione un’intera comunità accademica. I casi confermati sono saliti a 15 nell’area di Canterbury, con diversi studenti ricoverati in ospedale. Il ministro della Sanità britannico Wes Streeting ha definito la situazione “senza precedenti”, mentre le autorità sanitarie britanniche della UK Health Security Agency hanno lanciato un’operazione di tracciamento su larga scala. Le vittime sono una studentessa di 13 anni della Queen Elizabeth’s Grammar School di Faversham e uno studente di 21 anni dell’Università del Kent. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Allarme Meningite B nel Kent, morti due giovani: 30mila persone sotto osservazione in Inghilterra

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