La scuola non è una fabbrica stop ai tagli | i sindacati contro il commissariamento da Roma

Il recente commissariamento delle regioni per la mancata approvazione del piano scolastico ha suscitato reazioni tra i sindacati. La decisione del governo di intervenire si inserisce in un contesto di tensioni riguardo ai tagli e alla gestione della rete scolastica, che coinvolge anche Toscana, Umbria e Sardegna. Questa situazione solleva questioni sul ruolo della scuola e sui tempi di confronto tra istituzioni e rappresentanze del settore.

