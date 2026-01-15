La scuola non è una fabbrica stop ai tagli | i sindacati contro il commissariamento da Roma
Il recente commissariamento delle regioni per la mancata approvazione del piano scolastico ha suscitato reazioni tra i sindacati. La decisione del governo di intervenire si inserisce in un contesto di tensioni riguardo ai tagli e alla gestione della rete scolastica, che coinvolge anche Toscana, Umbria e Sardegna. Questa situazione solleva questioni sul ruolo della scuola e sui tempi di confronto tra istituzioni e rappresentanze del settore.
A seguito della decisione del Consiglio dei ministri di procedere al commissariamento della nostra Regione per la mancata approvazione del piano di ridimensionamento della rete scolastica per il prossimo anno scolastico, decisione che coinvolge anche Toscana, Umbria e Sardegna, le organizzazioni sindacali Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Fgu Gilda Unams esprimono preoccupazione per le prospettive delle istituzioni scolastiche della provincia di Forlì-Cesena. “Il ricorso al commissariamento rappresenta una misura forzata che non riteniamo una soluzione adeguata né efficace - affermano i sindacati -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
