Amy Madigan ai Golden Globe 2026 | stesso red carpet e quasi lo stesso look di 30 anni fa
Amy Madigan si presenta ai Golden Globe 2026 in uno smoking elegante, abbinato a quello del marito Ed Harris, riproponendo un look simile a quello indossato circa 30 anni fa. L’attrice, nota per il suo ruolo in Weapons, sceglie di mantenere un’immagine sobria e raffinata, rievocando un’epoca passata senza eccessi. Una scelta che sottolinea la sua coerenza stilistica e il rispetto per la propria carriera.
La star di Weapons arriva sul red carpet dell'83esima edizione dei Golden Globe in uno smoking, matchy matchy con il marito Ed Harris, citando direttamente sé stessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Golden Globe 2026, i look delle star sul red carpet
Leggi anche: Golden Globe 2026: tutti i look delle star sul red carpet (e i nostri voti)
“Una battaglia dopo l'altra” guida la corsa ai Golden Globe; Golden Globe 2026, le previsioni: un premio dopo l’altro per Paul Thomas Anderson?; Golden Globes 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' pronto a vincere un premio dopo l'altro; Golden Globes 2026, domenica la cerimonia a Los Angeles: da Una battaglia dopo l'altra a Marty Supreme, tutti i film (e gli attori)....
Amy Madigan ai Golden Globe 2026: stesso red carpet e (quasi) lo stesso look di 30 anni fa - La star di Weapons arriva sul red carpet dell'83esima edizione dei Golden Globe in uno smoking, matchy matchy con il marito Ed Harris, citando direttamente sé stessa ... vanityfair.it
È un onore incredibile, non riesco ancora a crederci," ha detto Timothée Chalamet visibilmente emozionato mentre stringeva la sua prima statuetta ai Golden Globes come miglior attore in una commedia o musical per il ruolo in Marty Supreme. Un momento c - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.