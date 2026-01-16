Dalla serie B il rinforzo per la difesa biancorossa parla Onofri | Forlì la scelta giusta per crescere
Dalla Serie B, un nuovo rinforzo per la difesa del Forlì, come sottolineato da Matteo Onofri:
All'indomani dal suo arrivo, Matteo Onofri si è presentato alla stampa con la serenità e la consapevolezza di chi è pronto ad affrontare una nuova sfida da aggiungere al proprio bagaglio sportivo. “Arrivo a Forlì con convinzione - esordisce -. Conosco il direttore e soprattutto l'allenatore, che ho affrontato diverse volte da avversario, e mi è sempre piaciuto ed incuriosito il suo modo di fare calcio. Tutte queste cose mi hanno convinto di venire a Forlì, non ultima la vicinanza a casa”. Il giovane difensore, classe 2004, in prestito dallo Spezia, ripercorre poi l'andamento degli ultimi mesi dopo una stagione vissuta da protagonista lo scorso anno con la maglia del Ravenna in Serie D con 36 presenze e 5 reti, per poi effettuare un doppio salto di categoria in Serie B alla corte dello Spezia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
