Stefano De Martino e la sua barca ‘Santiago’ | curiosità foto e prezzo dell’imbarcazione dedicata al figlio

Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, possiede una barca chiamata ‘Santiago’ dedicata al suo figlio. In questo articolo, si approfondiscono curiosità, foto e prezzo dell’imbarcazione, offrendo uno sguardo discreto sulla sua vita privata e professionale, mantenendo un tono sobrio e informativo, adatto a una lettura chiara e corretta per tutti gli interessati.

Protagonista indiscusso della fascia pre-serale di Rai 1, Stefano De Martino ha sempre optato per la riservatezza, mostrandosi solo talvolta nella vita di tutti i giorni e fuori dagli studi televisivi. La sua priorità è, d’altronde, sempre stata il figlio Santiago nato dal matrimonio con Belen Rodriguez. Proprio a lui ha dedicato la sua barca, una “ dimora a 5 stelle ” sul mare che ha acquistato molti anni fa. Lo showman di Affari Tuoi trascorre molto tempo a bordo dello yacht, sia in estate che in inverno, ogni qualvolta si trova a Napoli, la sua città del cuore. Il modello e il costo della barca di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Tpi.it

Approfondimenti su Stefano De Martino

Ultime notizie su Stefano De Martino

