Stefano De Martino fa la presa di Dirty Dancing con Martina Miliddi e soffia la scena a Herbert Ballerina

Durante un evento recente, Stefano De Martino ha messo in mostra una scena tratta da Dirty Dancing insieme a Martina Miliddi, attirando l’attenzione del pubblico. La performance ha sorpreso gli spettatori, che hanno osservato la presa eseguita dal ballerino, mentre Herbert Ballerina era presente alla manifestazione. La scena ha suscitato commenti tra i presenti, creando un momento di particolare interesse durante l’iniziativa.

De Martino ruba la scena a Herbert Ballerina con la presa di Dirty Dancing insieme a Martina Miliddi. È successo ieri sera ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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