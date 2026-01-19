Martina Miliddi ad Affari Tuoi l’ex ballerina di Amici guest star del gioco dei pacchi di Stefano De Martino

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, torna in televisione come ospite ad Affari Tuoi. Conosciuta per la sua partecipazione a Talent Show di Canale 5, si presenta ora nel gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. Questa apparizione segna un nuovo passo nel percorso professionale dell’artista, offrendo ai telespettatori un’occasione di approfondire la sua carriera e le sue esperienze nel mondo dello spettacolo.

Affari Tuoi, spunta la “vera” ballerina: Martina debutta al fianco di De Martino, è la risposta a Samira?Nella puntata del 19 gennaio di Affari Tuoi, è apparsa una nuova concorrente, Martina, che si è unita a Stefano De Martino.

