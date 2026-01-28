il trasformismo di mbs sta spiazzando gli stati uniti

Mohammed bin Salman sorprende ancora gli Stati Uniti con un nuovo colpo di scena. Il principe ereditario dell’Arabia Saudita cambia direzione, lasciando di stucco gli alleati tradizionali. Dopo anni di alleanze strette, ora si muove con decisione per rimescolare le carte nel Medio Oriente, dimostrando di essere più spregiudicato che mai. Gli osservatori seguono con attenzione ogni suo passo, consapevoli che questa strategia può cambiare gli equilibri della regione.

Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita, ha deciso da tempo di sgusciare come un’anguilla tra le mani degli Stati Uniti e di terremotare gli equilibri del Medio Oriente con una sua specialità nella quale si sta dimostrando tanto spregiudicato quanto esperto: il cambio di rotta di 180 gradi. Nove anni fa, infatti, dopo avere conquistato i pieni poteri con un vero e proprio golpe di palazzo a Riyad, si era presentato come baricentro di una poderosa «trincea sunnita» contro l’Iran: ha così costruito una sorta di Nato del Golfo in funzione anti Pasdaran, ha fatto giustiziare il leader religioso sciita Nimr al Ninmr, ha rotto i rapporti diplomatici con Teheran e poi col Qatar e ha rafforzato al massimo l’alleanza interaraba contro i Fratelli Musulmani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

