negli stati uniti stanno cambiando le raccomandazioni per gli interventi chirurgici nelle transizioni dei minori

Negli Stati Uniti, le linee guida per gli interventi chirurgici sui minori stanno cambiando. La principale associazione medica consiglia ora di aspettare che i pazienti abbiano almeno 19 anni prima di eseguire certe operazioni. La decisione mira a garantire maggiori certezze e sicurezza per i giovani.

All’inizio di questa settimana l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), la principale associazione statunitense di chirurgia plastica, ha raccomandato ai propri membri di rinviare gli interventi chirurgici per la transizione di genere su ragazze e ragazzi finché non hanno almeno 19 anni. Il consiglio, che non è vincolante, è in contraddizione con quanto fanno altri gruppi di medici negli Stati Uniti, che sostengono anche per pre-adolescenti e adolescenti l’importanza dei trattamenti e degli interventi per la cosiddetta “disforia di genere”, la condizione di chi non si sente a proprio agio nel genere corrispondente al sesso biologico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Fondazione e l’associazione dei Marchigiani in America, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità lauretane e quelle marchigiane all’estero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

