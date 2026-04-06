Nella giornata di Pasqua, è stato diffuso un messaggio attraverso il social Truth in cui si indicava un ultimatum per le autorità iraniane, fissato per martedì alle 20:00 ora della costa Est. Secondo fonti, Stati Uniti e Israele hanno già stilato una lista di obiettivi in Iran, ipotizzando possibili punti di attacco. Non sono stati forniti dettagli sui bersagli specifici o sulle modalità delle operazioni.

“Martedì, 8:00 P.M. Ora della costa Est”. Questo l’ultimatum aggiornato nella domenica di Pasqua da Donald Trump per nuovi devastanti attacchi all’Iran fatto recapitato alle autorità del regime degli ayatollah per mezzo del social Truth. La scadenza comunicata dal tycoon - “è definitiva", ha detto oggi - ha conosciuto diverse estensioni. Di 48 ore dal 21 marzo, la deadline originaria, di cinque giorni dal 23 marzo, di 10 giorni dal 26 marzo e infine quella prevista per domani, posticipata di 24 ore senza fornire spiegazioni. Chiara la richiesta avanzata dal capo della Casa Bianca: la riapertura del canale di Hormuz e un accordo che ponga fine al conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Stati Uniti e Israele hanno già preparato la lista dei nuovi obiettivi in Iran": dove possono colpire

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