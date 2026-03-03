Allarme attacchi imminenti Guerra in Iran l’allerta degli Stati Uniti | dove possono colpire

Gli Stati Uniti hanno lanciato un allarme riguardo a possibili attacchi imminenti in Iran, evidenziando che il conflitto sta assumendo una dimensione regionale. La situazione vede scontri frequenti, attacchi missilistici e droni che coinvolgono diverse zone, portando il conflitto oltre i confini di Teheran e coinvolgendo vari paesi e società. La crisi si sta intensificando di giorno in giorno.

La guerra in Iran è ormai diventata una crisi di portata regionale, con combattimenti, attacchi missilistici e droni che si susseguono ogni giorno e che stanno trascinando nel conflitto paesi e società ben oltre i confini di Teheran. All’origine della guerra c’è un’offensiva militare contro obiettivi strategici iraniani che ha provocato devastazione e un numero crescente di vittime, alimentando una spirale di ritorsioni che sembra non avere fine. Il conflitto ha visto l’Iran utilizzare missili balistici e droni per colpire installazioni militari e infrastrutture considerate sensibili dai suoi avversari, mentre dall’altra parte si sono moltiplicate le operazioni di risposta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Base Usaf di Aviano, innalzata l'allerta sicurezza. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati UnitiAVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica...

Aviano, innalzata l'allerta sicurezza alla Base Usaf. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati UnitiAVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica...

Guerra all’Iran: gli Stati Uniti varcheranno il Rubicone | Salvo Ardizzone

Aggiornamenti e notizie su Stati Uniti

Discussioni sull' argomento Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili.

Iran, Usa e Israele attaccano: quali sono i motivi. Il nucleare, la strategia e il fattore Trump: il pianoL’alba di oggi, 28 febbraio 2026, ha segnato l’inizio di una nuova, spaventosa fase del conflitto in Medio Oriente. Le forze militari di ... msn.com

Continua senza sosta l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Medio Oriente. Dopo i missili su Beirut, sono circa 300 mila gli sfollati in Libano. “Si segnalano importanti spostamenti di popolazione in alcune zone del Libano meridionale, nella Bekaa (la vall - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il bilancio delle vittime degli attacchi di Stati Uniti e Israele in Iran è salito a 787: lo afferma la Mezzaluna Rossa iraniana. #ANSA x.com