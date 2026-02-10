L’Inter si muove subito per riprendere Aleksandar Stankovic dal Club Brugge. La società ha deciso di intervenire in anticipo rispetto a Chelsea e Arsenal, che avevano mostrato interesse. La recompra potrebbe essere un’opportunità per mettere le mani sul giovane talento prima che altri club si facciano avanti. Nei prossimi giorni, potrebbero arrivare sviluppi concreti sulla trattativa.

L’esplosione di Aleksandar Stankovic con la maglia del Club Brugge sta accendendo i radar dei più importanti club europei, ma l’ Inter è pronta a far valere la propria posizione di forza. Il centrocampista figlio d’arte, ceduto in Belgio per 10 milioni di euro, sta attirando l’attenzione della Premier League: secondo il quotidiano belga HLN, Chelsea e Arsenal avrebbero già iniziato a monitorare il profilo del classe 2005 per rinforzare la mediana. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, non ha intenzione di perdere il controllo sul talento cresciuto nel proprio vivaio. L’accordo con il club belga prevede infatti una clausola di recompra fissata a 23 milioni di euro, che l’Inter sembra decisa a esercitare già nella prossima finestra di mercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, blitz per Stankovic: scatta la recompra per anticipare Chelsea e Arsenal

Approfondimenti su Inter Club Brugge

L’Inter valuta la possibilità di un ritorno immediato di Aleksandar Stankovic, considerato un elemento chiave per la prossima stagione.

Il mercato del calcio europeo riserva spesso strategie e trattative complesse.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Club Brugge

Argomenti discussi: Mercato, l’Inter ha preso la decisione su Stankovic: ecco cosa succederà in estate; Comolli dopo il rinnovo di Yildiz | È un campione vero una stella del calcio È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri.

Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Le novità dal Belgio sul suo futuroMercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Le novità dal Belgio sul suo futuro La stagione della definitiva consacrazione di Aleksandar Stanko ... calcionews24.com

Inter, nuove verità sulle clausole di Stankovic: date, cifre e la clamorosa novità sul 2027Il quotidiano belga HLN ha rivelato nuove verità sulle clausole del centrocampista servo e il grande vantaggio dell'Inter ... msn.com

#InterTorino, oltre la gara Sventato un tentativo di blitz di Ultras Granata sotto la curva Nord degli interisti #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per saperne di più facebook

#InterTorino, oltre la gara Sventato un tentativo di blitz di Ultras Granata sotto la curva Nord degli interisti #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per saperne di più x.com