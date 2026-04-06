Lo scorso 2 aprile, una coppia ha celebrato il matrimonio in modo riservato nelle Isole Cook, un arcipelago nel Pacifico. La sposa e lo sposo hanno scelto di organizzare la cerimonia in privato, lontano dai riflettori, in un ambiente tropicale. La notizia è trapelata attraverso fonti vicine ai partecipanti, senza ulteriori dettagli sulla cerimonia.

Crystal Harris e James Ward hanno unito le loro vite in matrimonio lo scorso 2 aprile, scegliendo come cornice le remote Isole Cook per una cerimonia privata. L’evento si è svolto sulla costa sabbiosa di Aitutaki, dove la coppia ha deciso di scambiarsi le promesse senza alcun ospite presente. La scelta di questa meta è stata guidata dal legame che entrambi i protagonisti condividono con la natura e l’oceano, trovando in questo luogo una delle lagune più spettacolari del pianeta il punto ideale per iniziare un nuovo percorso insieme. La sposa, che ha compiuto 39 anni, ha indossato le ei kaki, ovvero le tradizionali ghirlande floreali locali.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sposi in segreto alle Isole Cook: il sogno tropicale di Crystal Harris

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