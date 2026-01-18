Il 18 gennaio 1778, l'esploratore britannico James Cook raggiunse per la prima volta le isole Hawaii, allora conosciute come 'Isole Sandwich' in onore di John Montagu, conte di Sandwich. Questa scoperta rappresentò un momento importante nella storia delle esplorazioni del Pacifico, contribuendo alla conoscenza geografica della regione e aprendo nuove rotte per il commercio e l'esplorazione.

Il 18 gennaio 1778 James Cook scoprì le isole Hawaii. Fu il primo europeo ad attraccare in quelle che inizialmente battezzò Isole Sandwich, in onore di John Montagu, conte di Sandwich, suo armatore.Si trattava dell’ultimo viaggio del capitano inglese, che era già in pensione quando gli venne affidata quell’ultima, grande spedizione. La Royal Society inglese gli aveva affidato l’incarico di effettuare osservazioni astronomiche a Tahiti e di ricercare quella Terra australiana incognita di cui tanto si parlava in Europa: un continente che doveva fare da “contrappeso” alle terre del nostro emisfero. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Accadde oggi: 18 gennaio, James Cook scopre le Isole Hawaii

