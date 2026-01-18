Accadde oggi | 18 gennaio James Cook scopre le Isole Hawaii
Il 18 gennaio 1778, l'esploratore britannico James Cook raggiunse per la prima volta le isole Hawaii, allora conosciute come 'Isole Sandwich' in onore di John Montagu, conte di Sandwich. Questa scoperta rappresentò un momento importante nella storia delle esplorazioni del Pacifico, contribuendo alla conoscenza geografica della regione e aprendo nuove rotte per il commercio e l'esplorazione.
Il 18 gennaio 1778 James Cook scoprì le isole Hawaii. Fu il primo europeo ad attraccare in quelle che inizialmente battezzò Isole Sandwich, in onore di John Montagu, conte di Sandwich, suo armatore.Si trattava dell’ultimo viaggio del capitano inglese, che era già in pensione quando gli venne affidata quell’ultima, grande spedizione. La Royal Society inglese gli aveva affidato l’incarico di effettuare osservazioni astronomiche a Tahiti e di ricercare quella Terra australiana incognita di cui tanto si parlava in Europa: un continente che doveva fare da “contrappeso” alle terre del nostro emisfero. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Russia, la flotta fantasma e il ‘caso’ Isole Cook: così Mosca e Teheran eludono le sanzioni
Leggi anche: Almanacco | Domenica 18 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Almanacco | Domenica 18 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 17 e il 18 gennaio; Accadde oggi 18 gennaio: le date che hanno cambiato il destino dell’Europa; Tutti gli eventi del fine settimana (17 e 18 gennaio 2026) nelle nostre valli.
18 Gennaio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giorno - Chi è nato in questo giorno possiede una mente acuta e una creatività fuori dal comune, spesso accompagnate da un forte senso di giustizia e dal desiderio di lasciare un segno ... vicenzatoday.it
, Lunedì 17 Gennaio 2005 Iraq:sequestro lampo del vescovo Monsignor Basile Georges Casmoussa Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standardtopic=Accadde+Oggi+17+gennaio&fyi=3&utm_source=twitter& - facebook.com facebook
17/01/2007 – Cerimonia inaugurale per le Universiadi a Torino che ospita le gare per la quarta volta #accaddeoggi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.