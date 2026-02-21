Orchidee contro il cemento | la mostra florale che trasforma il Bronx in un sogno tropicale
Nel cuore del Bronx, una mostra di orchidee ha preso il posto del cemento grigio, portando colore e vita. La manifestazione, realizzata in un cancello abbandonato, ha attirato centinaia di visitatori desiderosi di ammirare piante rare e profumate. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto scoprire tecniche di coltivazione e conoscere diverse specie tropicali. In un mese di freddo intenso, questa iniziativa ha regalato un angolo di foresta pluviale in città.
Nel mezzo di un febbraio che ha trasformato New York in una distesa di grigio e gelo, qualcosa di straordinario è accaduto nel Bronx. All’interno della Enid A. Haupt Conservatory del New York Botanical Garden, oltre 7.000 fiori hanno preso il posto dell’asfalto screpolato, dei cartelli sbiaditi e del vapore acre che sale dai tombini. Non è una visione. È The Orchid Show: Mr. Flower Fantastic’s Concrete Jungle, la ventitreesima edizione della mostra florale più attesa della città, aperta dal 7 febbraio al 26 aprile 2026. Un’installazione che sfida il freddo, sovverte l’estetica urbana e racconta New York come non l’avevamo mai vista prima: ricoperta di petali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
