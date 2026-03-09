Il Bodo Glimt affronta lo Sporting Lisbona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026. La partita si svolge in Norvegia e rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa per confermare il loro ottimo rendimento nella competizione, mentre gli ospiti portoghesi cercano di proseguire il percorso positivo iniziato nella fase a gironi. La sfida sarà trasmessa sui canali sportivi dedicati.

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026. I norvegesi vogliono confermarsi come la grande rivelazione della competizione, mentre I portoghesi vogliono dare seguito all’ottimo cammino della prima fase. Bodo Glimt-Sporting Lisbona si giocherà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 21 presso l’Aspymira Stadion. BODO GLIMT-SPORTING LISBONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I norvegesi sono una delle grandi rivelazioni di questo torneo. Sembravano essere destinati ad una eliminazione certa e, invece, sono riusciti a chiudere la prima fase al 23esimo posto. Questo grazie alle incredibili vittorie contro Manchester City e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bodo Glimt-Sporting Lisbona, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Articoli correlati

Leggi anche: Bodo Glimt-Inter, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Galatasaray-Liverpool, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti e contenuti su Bodo Glimt Sporting Lisbona andata...

Temi più discussi: Bodo-Glimt - Sporting Lisbona (Champions League): la cronaca in diretta del match; Champions, il sorteggio del Bodo un rammarico per l'Inter e un avvertimento per Oaktree; Il Bodo Glimt non fa record solo in campo: in Norvegia tutti pazzi per gli incassi dell'ultimo anno, ecco la cifra; Sorteggi Champions, Europa League e Conference: le avversarie delle italiane agli ottavi.

Pronostico Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona – 11 Marzo 2026La serata del 11 Marzo 2026 vedrà l’UEFA Champions League accendersi all’Aspmyra Stadion, dove il calcio d’inizio è fissato per le 21:00. Un contesto ... news-sports.it

Dove vedere Bodo/Glimt-Sporting in tv: canale, orario, formazioniLe informazioni su Bodo/Glimt-Sporting, andata degli ottavi di Champions League: le formazioni e come seguire il match. msn.com

Lo Sporting Lisbona agli Ottavi, e un fortissimo ma eterno incompiuto Arsenal ai Quarti. Il Bodo Glimt è ancora una cenerentola, ma sogna di finire il ballo il più tardi possibile… Dove può arrivare - facebook.com facebook

' ! - Real Madrid-Manchester City - Bodo Glimt-Sporting Lisbona - PSG-Chelsea - Newcastle-Barcellona - Galatasaray-Liverpool - Atletico Madrid-Tottenham - Arsenal-Leverkusen #Tuttosport #Atalanta x.com