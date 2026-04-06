La squadra sta attraversando una fase difficile, con la difesa che mostra segnali di difficoltà e un numero crescente di infortuni che incidono sulle scelte di formazione. Recentemente, un gol subito ha aumentato le preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Intanto, si parla di una spesa di circa 116,5 milioni di euro senza che si siano visti i miglioramenti sperati, sollevando dubbi sulla gestione delle risorse.

Houston, non abbiamo solo un problema. I problemi sono diventati 15. Perché tante, dopo la pesante sconfitta pasquale contro l’Inter, sono adesso le sconfitte stagionali. E 11 sono arrivate in campionato, come non succedeva a questo punto del torneo dai tempi di Luis Enrique agli albori dell’era americana. I Friedkin si interrogano su un’ipotesi che si staglia concreta all’orizzonte: la Roma potrebbe buttare un altro anno nonostante investimenti corposi, tra il mercato estivo e quello di gennaio, e l’ingaggio di un allenatore quotato come Gian Piero Gasperini. Spendere 116,5 milioni bonus esclusi per ritrovarsi al punto di partenza non dev’essere gratificante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spendere 116,5 milioni per non migliorare: crisi Roma, i motivi

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