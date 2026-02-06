La Roma ha tentato di chiudere un acquisto all’ultimo minuto, puntando su Nkunku. Alla fine, però, la società ha deciso di non investire i 25 milioni richiesti, preferendo non spendere su tutti i giocatori. Al suo posto, la scelta è ricaduta su Vaz, che ha ottenuto il via libera. La trattativa si è risolta con un colpo di scena, lasciando i tifosi un po’ delusi ma anche speranzosi per le prossime mosse del mercato.

Negli ultimissimi giorni di mercato la Roma ha provato a costruire una trattativa last minute per Nkunku, un nome che, secondo molti, era tra i preferiti di Gasperini. L’idea era chiara: aggiungere qualità e imprevedibilità in attacco, con un giocatore capace di muoversi tra le linee e di dare un’accelerazione negli ultimi metri. Poi, però, la trattativa si è fermata sul punto che oggi pesa su ogni scelta giallorossa: i costi complessivi e, soprattutto, quanto quei costi avrebbero inciso subito sul bilancio, dentro i paletti UEFA. La trattativa lampo per Nkunku: come nasce e perché si spegne. L’accelerazione è nata da una finestra molto breve e da incastri possibili solo a fine mercato, quando basta poco per riaprire scenari che sembravano chiusi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Nkunku no, Vaz sì: perché la Roma poteva spendere 25 milioni ma non su tutti

Approfondimenti su Roma Trattativa

Robinio Vaz, giovane talento del Marsiglia, sta attirando l'attenzione per la sua cessione alla Roma, valutata 25 milioni di euro.

Robinio Vaz, 18enne francese, si avvicina a un trasferimento alla Roma.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Trattativa

Argomenti discussi: Fantacalcio®, asta di riparazione: chi svincolare; Roma, Nkunku dice no a Gasperini. È in arrivo Zaragoza; Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le...; Consigli asta riparazione Fantacalcio 2025/26: quali attaccanti prendere?.

Roma, Nkunku dice no a Gasperini. È in arrivo ZaragozaUn esterno alto di sinistra c’è, magari non sarà il preferito di Gasperini. Si chiama come Cristante, Bryan, di cognome Zaragoza Martínez, anni 24, gioca nel Celta ... ilmessaggero.it

Nkunku, chi è l'attaccante del Milan da oggetto misterioso costato 37 milioni di euro ai due gol (con palloncino)C'erano 37 milioni di motivi (più bonus) per sperare nel risveglio di Nkunku, fin qui l’acquisto più deludente dell’ultimo mercato estivo del Milan. Sarà il tempo a dire se con la doppietta realizzata ... milano.corriere.it

! Barça, Real, F.Pérez, Arsenal, Havertz, Guardiola, Rabiot, Nkunku, Roma, Napoli, Juve, Osimhen, OM, Benfica, Sporting... = Revue de Presse #RuizClub 04/02 #Football #Mercato #RealMadrid #Barça x.com

Milan, Nkunku sulla Roma: “Mai pensato di andare via” https://tinyurl.com/26p42u7p facebook