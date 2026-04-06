L'allenatore della Juventus ha raggiunto le 300 vittorie in Serie A dopo la gara contro il Genoa. Con questo risultato, si unisce a un gruppo ristretto di allenatori che hanno ottenuto lo stesso numero di successi nella massima divisione italiana. La cifra rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, che lo colloca tra i più vincenti della storia del campionato italiano.

di Francesco Spagnolo Spalletti da record dopo la vittoria contro il Genoa. Il tecnico della Juventus è riuscito a tagliare il traguardo delle 300 vittorie in Serie A. Il panorama calcistico italiano celebra oggi un traguardo che profuma di storia e costanza. Sebbene il campo abbia decretato il successo della Juventus sul Genoa, grazie alle reti firmate da Weston McKennie e Gleison Bremer e alla prodezza tra i pali di Michele Di Gregorio, i riflettori si spostano inevitabilmente sulla panchina. L’attenzione non è rivolta solo ai tre punti conquistati, ma a una cifra tonda che proietta il tecnico nell’olimpo dei grandi: Spalletti ha raggiunto la leggendaria quota di 300 vittorie in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti taglia il traguardo delle 300 vittorie in Serie A: solo tre allenatori come lui. Un dato incredibile per il tecnico della Juve

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