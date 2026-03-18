Il tecnico della Juventus si avvicina a un record personale e potrebbe raggiungerlo nella partita contro il Sassuolo. La squadra bianconera ha avuto un marzo positivo, che ha contribuito a rafforzare le sue posizioni in classifica. La prossima sfida rappresenta un’occasione importante per il tecnico di eguagliare una delle sue migliori prestazioni.

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© Calcionews24.com - Spalletti Juve, il tecnico vicino al traguardo: contro il Sassuolo può eguagliare questo record! Il dato

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