Marchegiani ha commentato le qualità di Spalletti durante un'intervista a Sky Sport, evidenziando come il tecnico della Juve sia molto abile in determinate situazioni. Ha aggiunto che questa capacità è tipica solo dei grandi allenatori. La sua analisi si è concentrata sul talento di Spalletti, sottolineando che si tratta di uno dei tecnici più competenti attualmente in circolazione.

Marchegiani attraverso i microfoni di Sky Sport ha parlato di Spalletti confermando che stiamo parlando di uno dei migliori tecnici in circolazione. Le recenti dinamiche tattiche della Serie A continuano a far discutere gli addetti ai lavori, specialmente dopo le ultime prestazioni convincenti dei bianconeri. Durante un approfondito intervento negli studi di «Sky Sport», l’ex portiere di Lazio e Torino, Marchegiani, ha voluto analizzare con precisione i movimenti dei giocatori della Juventus nel match di campionato vinto sabato scorso contro l’Udinese. Proseguendo nella sua analisi, Marchegiani ha sottolineato come la capacità di un allenatore di leggere gli spazi sia fondamentale per scardinare le difese più chiuse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchegiani promuove Spalletti: «Il tecnico della Juve è molto bravo a fare questa cosa. Ed è un qualcosa che riesce solo ai grandi allenatori»

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