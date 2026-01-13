Spalletti non ha dubbi sui rigori di Juve-Cremonese | Nessuno dei due lo era li ho rivisti entrambi
Luciano Spalletti ha commentato la partita tra Juventus e Cremonese, evidenziando la sua visione sui rigori assegnati durante l’incontro. Dopo aver rivisto entrambi i penalty, l’allenatore ha dichiarato che nessuno dei due meritava effettivamente la massima punizione. La sua analisi si inserisce nel contesto di un confronto che ha suscitato diverse interpretazioni tra gli addetti ai lavori.
Luciano Spalletti ha analizzato la vittoria per 5-0 della Juventus contro la Cremonese e ha espresso il suo punto di vista sui rigori fischiati nel corso della gara dello Stadium.
