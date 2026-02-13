Chivu sulla scelta della Juve di far parlare Locatelli e non Spalletti | Ho detto di mandare Lautaro
Cristian Chivu commenta la decisione della Juventus di far parlare Locatelli invece di Spalletti, in un modo scherzoso. La scelta dei bianconeri ha suscitato una battuta da parte dell’ex difensore dell’Inter, che aveva suggerito di inviare Lautaro Martinez. Durante la presentazione dell’anticipo tra Inter e Juventus, Chivu ha ironizzato sul fatto che la soluzione adottata dalla Juventus non fosse quella che lui aveva proposto, aggiungendo un dettaglio divertente sulla sua richiesta.
Cristian Chivu ha presentato Inter-Juventus, anticipo della 25a giornata di Serie A, e sulla scelta dei bianconeri di mandare Locatelli a parlare in conferenza al posto di Spalletti ha risposto in maniera ironica: "Ho detto di mandare Lautaro, ma non hanno voluto".🔗 Leggi su Fanpage.it
