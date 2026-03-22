Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato che la squadra non si è comportata in modo presuntuoso. Ha descritto nel dettaglio cosa è successo durante il rigore e ha commentato l’importanza del sostegno del pubblico, sottolineando come rappresenti una responsabilità aggiuntiva per la squadra. Le sue parole sono state riportate in occasione della 30ª giornata di Serie A 202526.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Sassuolo, sfida valida per la 30ª giornata di Serie A 202526. PROTESTE PER LE PERDITE DI TEMPO – «Si fa così perché si vede che c’è la volontà di andare a fare quell’atteggiamento lì quindi si crea una contrapposizione alla scelta che viene fatta. Più si gioca e meglio è, più il pubblico si diverte e c’è possibilità di fare più gol. L’ho detto per far velocizzare ma non mi sembra di esser stato maleducato». OCCASIONI SPRECATE – «Le abbiamo avute le situazioni, la squadra ha creato tanto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo: «La squadra non è stata presuntuosa, ecco cos’è successo sul rigore. Coro? È una responsabilità ancora maggiore avere il sostegno di un tifo così»

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