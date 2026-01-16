Tempo di derby con Reggiana-Cesena Mignani | Non riesco a capire i divieti verso i nostri tifosi
In vista del derby Reggiana-Cesena, in programma sabato alle 17:15 al Mapei Stadium, mister Michele Mignani si è espresso sulla questione dei divieti di trasferta per i tifosi del Cesena. La discussione riguarda le restrizioni imposte e le motivazioni che le sostengono, suscitando attenzione tra le due tifoserie e gli addetti ai lavori.
Mister Michele Mignani ha parlato alla vigilia dell'attesissimo derby Reggiana-Cesena, in programma sabato alle 17:15 al Mapei Stadium, continua a far discutere il divieto di trasferta nei confronti dei tifosi bianconeri. Queste le impressioni del tecnico del Cavalluccio riportate dal sito del Cesena Fc: "“Credo che il nostro obiettivo debba essere quello di guardare a noi stessi e non agli altri sotto l'aspetto delle motivazioni. Per noi è una partita importante, un derby e abbiamo bisogno di portare a casa punti per la classifica. Guardiamo la Reggiana sotto l'aspetto tattico, abbiamo cercato di capirne le qualità, le doti e i difetti, e faremo una partita sotto sotto quell'aspetto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Il Cesena in casa del Sudtirol del grande ex Castori, Mignani: "La presenza dei nostri tifosi sarà una spinta in più"
Leggi anche: Verso il derby Cesena-Modena, mister MIgnani: "Sono una squadra fisica e tecnica, dai ritmi alti"
Cesena, un derby per ripartire. Ecco i punti deboli della Reggiana; Serie B, il Cesena riparte da Reggio Emilia: derby contro la Reggiana tra sfide e assenze; Calcio, il Cesena comincia l'anno con una sconfitta: al Manuzzi l'Empoli passa di misura; Galvagno, Marini e Ricci protagonisti con la maglia Azzurra.
Tempo di derby con Reggiana-Cesena, Mignani: "Non riesco a capire i divieti verso i nostri tifosi" - "Io invito chiunque a venire a vedere una partita al Manuzzi: non ci sono le barriere, ci sono un sacco di famiglie, un sacco di bambini ed i nostri tifosi cantano sempre dal primo all'ultimo minuto" ... cesenatoday.it
Pronostico Reggiana-Cesena: servono punti per muovere la classifica - Cesena è una partita di Serie B e si gioca sabato alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
Cesena affamato e insidioso in trasferta. Reggiana, bisogna corazzare la difesa - Domani il match tra i granata reduci da 4 sconfitte e i romagnoli (2 due stop di fila, ma 11 punti in più). msn.com
È tempo di DERBY! Domani – Venerdì 16/01 Ore 21:00 Campo Sportivo Lorenzo Giannandrea – Latina Scenderanno in campo: Latina Sport Academy Cisterna Lady Una sfida che vale più di una partita: passione, grinta e orgoglio cittadi - facebook.com facebook
Sampdoria, corsa contro il tempo per schierare Viti nel derby. Pressing di Andrea Mancini x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.