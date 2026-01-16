Tempo di derby con Reggiana-Cesena Mignani | Non riesco a capire i divieti verso i nostri tifosi

In vista del derby Reggiana-Cesena, in programma sabato alle 17:15 al Mapei Stadium, mister Michele Mignani si è espresso sulla questione dei divieti di trasferta per i tifosi del Cesena. La discussione riguarda le restrizioni imposte e le motivazioni che le sostengono, suscitando attenzione tra le due tifoserie e gli addetti ai lavori.

Mister Michele Mignani ha parlato alla vigilia dell'attesissimo derby Reggiana-Cesena, in programma sabato alle 17:15 al Mapei Stadium, continua a far discutere il divieto di trasferta nei confronti dei tifosi bianconeri. Queste le impressioni del tecnico del Cavalluccio riportate dal sito del Cesena Fc: "“Credo che il nostro obiettivo debba essere quello di guardare a noi stessi e non agli altri sotto l'aspetto delle motivazioni. Per noi è una partita importante, un derby e abbiamo bisogno di portare a casa punti per la classifica. Guardiamo la Reggiana sotto l'aspetto tattico, abbiamo cercato di capirne le qualità, le doti e i difetti, e faremo una partita sotto sotto quell'aspetto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

