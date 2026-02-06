Spalletti a Mediaset | Complimenti all’Atalanta vi spiego cosa è mancato oggi C’è una cosa che non mi è piaciuta Poi glissa sul rigore
Luciano Spalletti si presenta in tv e non fa giri di parole. L’allenatore della Juventus si complimenta con l’Atalanta, ma poi spiega cosa, secondo lui, è mancato nella partita di ieri. Non entra troppo nei dettagli, evita di parlare del rigore e si concentra sui punti deboli della sua squadra. Un commento diretto, che lascia poco spazio alle interpretazioni.
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue parole. Intervenuto nel postpartita di Atalanta Juventus, quarto di finale di Coppa Italia terminato sul 3 a 0 in favore della Dea, il tecnico bianconero L uciano Spalletti si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. SULLA SCONFITTA – « Sono stati più bravi di noi nei momenti più determinanti della partita. Complimenti a loro, a Palladino. E’ una squadra che gioca un bel calcio e costruita bene ». COSA E’ MANCATO? – « Delle scelte determinanti quando la partita si è fatta vera, bisogna prendere decisioni lucidi e veloci, oggi le abbiamo prese tutte sbagliate questa decisioni, loro tutte giuste » QUI: le notizie del giorno in casa Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Spalletti Atalanta
Juventus, Spalletti sul mercato “Vi spiego cosa serve”
Luciano Spalletti ha commentato la situazione attuale del mercato della Juventus e le caratteristiche della rosa a disposizione.
Viviano attacca Conte: «Mi sta sulle palle, fa una cosa che odio! Vi spiego…»
Ultime notizie su Spalletti Atalanta
Argomenti discussi: Spalletti: Icardi è persona squisita e grande goleador, ma non lo vogliamo; Anche Guardiola fa i complimenti a Mou: Buona strategia far salire Trubin; Chivu a Mediaset: Oggi servivano energie, complimenti a...
Spalletti a Mediaset: Atalanta più brava di noi nei momenti determinantiLuciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la sconfitta di Bergamo della sua Juventus, eliminata dalla Coppa Italia. Le sue parole: La differenza l'ha ... tuttojuve.com
Spalletti a Mediaset: Atalanta più brava di noi nei momenti determinanti. Se si fa la conta delle situazioni, il risultato è tutto falsatoLuciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la sconfitta di Bergamo della sua Juventus, eliminata dalla Coppa Italia. Le sue parole: La differenza l'ha ... tuttojuve.com
Mediaset svela le parole di #Spalletti dopo il rigore assegnato all’ #Atalanta: siete d’accordo con lui #JuveAtalanta #JuventusAtalanta #CoppaItaliaFrecciarossa #CoppaItalia x.com
“Sai giocare centravanti @giannibalzarini” #SportMediaset #Mediaset #Spalletti #KoloMuani #Balzarini facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.