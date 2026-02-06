Luciano Spalletti si presenta in tv e non fa giri di parole. L’allenatore della Juventus si complimenta con l’Atalanta, ma poi spiega cosa, secondo lui, è mancato nella partita di ieri. Non entra troppo nei dettagli, evita di parlare del rigore e si concentra sui punti deboli della sua squadra. Un commento diretto, che lascia poco spazio alle interpretazioni.

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue parole. Intervenuto nel postpartita di Atalanta Juventus, quarto di finale di Coppa Italia terminato sul 3 a 0 in favore della Dea, il tecnico bianconero L uciano Spalletti si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. SULLA SCONFITTA – « Sono stati più bravi di noi nei momenti più determinanti della partita. Complimenti a loro, a Palladino. E’ una squadra che gioca un bel calcio e costruita bene ». COSA E’ MANCATO? – « Delle scelte determinanti quando la partita si è fatta vera, bisogna prendere decisioni lucidi e veloci, oggi le abbiamo prese tutte sbagliate questa decisioni, loro tutte giuste » QUI: le notizie del giorno in casa Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti a Mediaset: «Complimenti all'Atalanta, vi spiego cosa è mancato oggi. C'è una cosa che non mi è piaciuta». Poi glissa sul rigore

Luciano Spalletti ha commentato la situazione attuale del mercato della Juventus e le caratteristiche della rosa a disposizione.

