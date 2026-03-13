24 milioni di occupati | record storico e salari in rialzo

Nel 2025, il mercato del lavoro italiano ha registrato un record storico con oltre 24 milioni e 121 mila persone occupate, il numero più alto mai raggiunto fino ad ora. I salari sono aumentati rispetto agli anni precedenti, contribuendo a questa crescita. Si tratta di un dato che evidenzia un miglioramento generale nel panorama occupazionale del Paese.

Il mercato del lavoro italiano ha raggiunto un traguardo storico nel 2025, con il numero di occupati che ha toccato i 24 milioni e 121 mila unità, segnando un nuovo massimo assoluto. Questo risultato si accompagna a una crescita delle retribuzioni medie pari al 3,4% annuo, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, confermando una dinamica positiva nonostante le tensioni geopolitiche globali. L’anno solare precedente si è chiuso con un quadro occupazionale solido, trainato dalla stabilizzazione dei contratti a tempo indeterminato e da un adeguamento salariale che contrasta l’inflazione. Tuttavia, dietro questi numeri aggregati nascondono disparità generazionali e territoriali che richiedono un’analisi attenta per comprendere la reale salute economica del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 24 milioni di occupati: record storico e salari in rialzo Articoli correlati Università di Teramo: +24% iscrizioni, record storico e progettiL'Università di Teramo ha registrato un record storico di iscrizioni, con un aumento del 24% dopo cinque anni di flessione. Toscana: 9,8 milioni di passeggeri, record storico per PisaIl 2025 segna un punto di svolta per la gestione aeroportuale toscana, con il sistema che ha superato i 9 milioni e mezzo di passeggeri totali. Una selezione di notizie su 24 milioni di occupati record storico e... Temi più discussi: Mercato del lavoro in crescita a gennaio; Italia, occupazione ai massimi: 24 milioni di lavoratori e disoccupazione al minimo storico del 5,5%; Italia, il mercato del lavoro tiene ma rallenta: 24 milioni di occupati, disoccupazione ai minimi. I giovani restano il nodo irrisolto; Istat, nel 2025 occupazione sale al 62,5%, disoccupazione giù al 6,1%. Lavoro, Istat: superata la soglia dei 24 milioni di occupati, ma il tasso di inattività resta sopra la media UeDopo il brusco arresto del 2020, causato dai lockdown dovuto alla pandemia di Covid 19, il mercato del lavoro italiano ... ildiariodellavoro.it Italia, occupazione ai massimi: 24 milioni di lavoratori e disoccupazione al minimo storico del 5,5%Il costo del lavoro per Unità di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula) registra un aumento rispetto al trimestre precedente (+0,3%), di pari entità nelle retribuzioni e nei contributi sociali. Su ... giornaledellepmi.it Sospensione immediata di contratti, appalti e collaborazioni: misura legata al disavanzo sanitario da 369 milioni per il 2025 - facebook.com facebook Il grande affare di Putin: con la guerra in Iran incassa 150 milioni in più al giorno x.com