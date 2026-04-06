In un momento di tensioni geopolitiche e aumenti dei costi energetici in Europa, la Spagna ha raggiunto un nuovo record di occupati, superando i 22 milioni. Il dato rappresenta un traguardo significativo nel mercato del lavoro del paese. Il presidente ha condiviso sui social un’immagine con una maglia numero 22, simbolo di questa conquista. La notizia arriva in un periodo di sfide economiche e politiche per molti paesi europei.

Nel pieno di un’Europa attraversata da tensioni geopolitiche e rincari energetici, la Spagna segna un record storico: oltre 22 milioni di occupati. “Per la prima volta, la Spagna raggiunge i 22 milioni di iscritti alla previdenza sociale. Siete voi a sostenere, promuovere e costruire questo Paese. Una squadra che sta scrivendo la storia. Ventidue milioni di posti di lavoro!”, ha rivendicato il premier Pedro Sanchez, celebrando il risultato con un video sui social con il presidente che, al termine, si gira e mostra una maglia numero 22. È il punto più alto di un ciclo economico che, secondo il governo, ha portato quasi 3,4 milioni di nuovi lavoratori dal 2018 a oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il record della Spagna: oltre 22 milioni di occupati. Pedro Sánchez festeggia sui social con una maglia numero 22

Spagna, Sanchez: "22 milioni di iscritti alla previdenza sociale, stiamo facendo la storia"Per la prima volta la Spagna raggiunge i 22 milioni di iscritti alla previdenza sociale.

Spagna, la sanatoria di Pedro Sanchez per mezzo milioni di migrantiIl governo spagnolo di Pedro Sanchez ha avviato la procedura per regolarizzare, tramite un Real Decreto, oltre 500mila migranti che si trovano in una...

Argomenti più discussi: Calciatori europei con più presenze in nazionale: Cristiano Ronaldo a quota 226 col Portogallo; Nel 2025 l'UE ha registrato il record di incendi boschivi; Cori anti Islam durante Spagna-Egitto, indagano polizia e Fifa. Yamal: Ignoranti e razzisti; 70 giorni ai Mondiali: le parate sui rigori.

Case, in Spagna vendite record e rendimenti oltre l’inflazioneIl mercato immobiliare sale sui massimi da 20 anni spinto dallo squilibrio tra domanda e offerta, dal boom di acquirenti internazionali, nuovi poli universitari e il miglioramento del credito ... ilsole24ore.com

Ecco una bella cassetta di frutta con pan di Spagna, crema pasticcera frutta e frolla friabile Per la videoricetta è nel mio primo commento facebook

Dalla Spagna: "Bastoni ansioso di andare al Barcellona, spinge ad aprire ufficialmente la trattativa" #bastoni #inter #mercato #barcellona x.com