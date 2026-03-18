Il giacimento di South Pars, considerato il più grande al mondo, è stato colpito in un attacco israeliano. Si trova in una regione ricca di riserve di gas naturale e rappresenta una risorsa strategica per diversi paesi. I media israeliani affermano che il giacimento potrebbe fornire gas naturale al mondo per circa dieci anni.

Il giacimento di South Pars, colpito nell’attacco israeliano, è riconosciuto come il più esteso bacino di gas naturale al mondo. Condiviso tra Iran e Qatar e situato nel Golfo Persico, rappresenta circa il 40% della produzione di gas iraniana ed è un pilastro fondamentale per l’intero settore energetico di Teheran. L’area si estende per circa 3.700 chilometri quadrati. Secondo fonti israeliane, a causa delle sanzioni internazionali e delle limitazioni tecnologiche, gran parte del gas estratto dall’Iran, pari a circa 276 miliardi di metri cubi nel 2024, viene destinata al consumo interno, con margini ridotti per l’export. Le stime indicano che il giacimento contiene almeno 51 trilioni di metri cubi di gas, una riserva capace teoricamente di coprire il fabbisogno globale per oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - South Pars, cos'è e perché è importante il più grande giacimento di gas naturale. Media israeliani: «Può rifornire il mondo per 10 anni»

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