Israele ha attaccato il giacimento di gas South Pars, considerato il più grande al mondo, che si trova nel bacino condiviso con il Qatar. L’intervento riguarda infrastrutture strategiche legate alla produzione di gas naturale. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e rappresenta un episodio di escalation nelle attività militari nella regione.

Israele ha colpito il bacino gasifero South Pars, infrastruttura critica cogestita assieme al Qatar, considerata il più grande giacimento di gas al mondo. L’attacco a questo giacimento e alla raffineria di Asaluyeh, sistema centrale di approvvigionamento energetico di Teheran, rappresenta per alcuni analisti la “ prima vera offensiva diretta contro le infrastrutture strategiche del Golfo ” dall’inizio di quella che ormai possiamo tranquillamente definire la Terza guerra del Golfo. Secondo quanto si apprende dall’agenzia di stampa iraniana Fars, “ diversi serbatoi e impianti sono stati colpiti, costringendo il personale all’evacuazione ” del sito, dove le squadre antincendio stanno lottando per domare e circoscrivere l’ incendio provocato dai raid aerei israeliani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Colpito il più grande giacimento di gas del mondo: South Pars finisce nel mirino di Israele

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