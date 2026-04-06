Il centrosinistra calabrese continua a opporsi alla decisione dell’assemblea legislativa regionale di ripristinare i sottosegretari del presidente. La protesta si intensifica e si parla di promuovere una legge popolare per contrastare questa misura. La questione ha suscitato reazioni e dibattiti tra le forze politiche della regione, senza però che siano stati ancora definiti i passaggi concreti per questa iniziativa.

Dopo il no con l'abbandono dell'aula durante la votazione del consiglio regionale, continua l'azione della minoranza per contrastare il ritorno di incarichi che pesano sulle casse dell'ente e sottraggono risorse Non si ferma la dura protesta del centrosinistra calabrese contro il disco verde dell'assemblea legislativa regionale per il ritorno dei sottosegretari del presidente. L'approvazione della riforma è avvenuta nell'ultima seduta del consiglio regionale e senza il voto dei rappresentanti della minoranza, che hanno abbandonato l'aula. Immediatamente dopo la votazione, gli esponenti del centrosinistra avevano convocato una conferenza stampa, sempre a palazzo Campanella, per spiegare i motivi della loro opposizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Si parla di: Sottosegretari, il centrosinistra promuoverà una legge popolare contro la riforma.

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