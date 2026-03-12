Referendum costituzionale il centrosinistra unisce le forze contro la riforma

Il centrosinistra in Irpinia si sta organizzando per il referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo, concentrandosi sulla campagna per il voto contrario alla riforma sulla separazione delle carriere in magistratura. Una coalizione unita si sta mobilitando con uno slogan chiaro, con l’obiettivo di convincere gli elettori a esprimersi contro questa modifica costituzionale.

I saluti iniziali sono stati affidati a Roberto Montefusco, segretario provinciale di Sinistra Italiana, e a Francesca Fabrizio dell'Unione Giovani di Sinistra. Il vicepresidente del M5S ha letto nella tendenza dei sondaggi — che in diverse rilevazioni accrediterebbero ormai il No in vantaggio — un segnale di maturità dell'elettorato. «I cittadini stanno capendo che questa riforma della giustizia non aiuta i cittadini», ha dichiarato Gubitosa. «Non è la riforma che vogliono i cittadini, e soprattutto le cose che racconta la destra di voler risolvere — come una giustizia che non fa più errori giudiziari, che non fa accanimenti — quelle cose lì non le risolve». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Droghe invisibili: Napoli unisce forze contro le dipendenzeLa città di Napoli accende i riflettori sull’allarme crescente delle droghe invisibili, un insieme di dipendenze – da sostanze e comportamentali –...

Cassano critica il referendum della riforma costituzionale: “Basta con i luoghi comuniMargherita Cassano, ex presidente della Cassazione, ha lanciato un attacco netto contro la riforma costituzionale e ha criticato il governo con un...

REFERENDUM COSTITUZIONALE GIUSTIZIA: LE RAGIONI DEL SI' | 06/03/2026

Contenuti utili per approfondire Referendum costituzionale

Temi più discussi: Referendum Giustizia, ecco i precedenti dal 2001 al 2020; Il centrosinistra di Giovinazzo per il NO al referendum costituzionale; Referendum sui magistrati, l'Italia spaccata tra Sì e No; Referendum, a Rende nasce il comitato del centrosinistra per il No: l'11 arriva Debora Serracchiani.

Referendum, a Rende nasce il comitato del centrosinistra per il No: l’11 arriva Debora SerracchianiPrimi banchetti informativi il 7 marzo alle ore 10,30 a Commenda (Piazza dell’Unità) e alle 17.30, in piazza M. L. King (Metropolis) ... corrieredellacalabria.it

Referendum costituzionale: il Pd organizza un incontro con Orlando, ex ministro della GiustiziaReferendum costituzionale: il Pd di Lugo organizza un incontro con Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia ... ravennaedintorni.it

Referendum costituzionale 2026: rilascio dei duplicati. Clicca qui: ambtbilisi.esteri.it/it/news/dall_a… x.com

In vista del referendum costituzionale confermativo del 22 e 23 marzo prossimi in materia di giustizia, sono previste modalità finalizzate ad agevolare il voto alle persone non deambulanti o affette da infermità fisica. Queste ultime possono, munite di un certifi - facebook.com facebook