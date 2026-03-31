Sottosegretari la protesta del centrosinistra sui costi e gli equilibri per le comunali di Reggio

Il dibattito politico si concentra sulla legge regionale che ripristina la figura dei sottosegretari del presidente. La questione ha scatenato proteste da parte del centrosinistra, che ha sollevato preoccupazioni riguardo ai costi e ai possibili effetti sugli equilibri politici in vista delle prossime elezioni comunali a Reggio. La discussione si svolge tra maggioranza e opposizione, con posizioni nette da entrambe le parti.

La minoranza ha abbandonato l'aula contestando i costi della riforma, ma i nuovi incarichi e l'ampliamento della giunta avranno anche influenza sugli assetti del cdx in vista delle elezioni reggine di maggio Scontro aperto tra maggioranza e opposizione sull'approvazione della legge regionale che reintroduce i sottosegretari del presidente. I consiglieri del centrosinistra hanno lasciato l'aula non partecipando al voto (Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del consiglio, l'ha definita “porcheria politica”) e al termine dell'assemblea hanno convocato una conferenza stampa per spiegare la loro posizione. Il centrosinistra denuncia i costi delle nomine, calcolati nero su bianco nel testo della proposta di legge. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sottosegretari, la protesta del centrosinistra sui costi e gli equilibri per le comunali di Reggio Articoli correlati Sottosegretari: 1,5 milioni di euro per equilibri politici, non serviziNel cuore pulsante del Consiglio Regionale di Catanzaro, una proposta legislativa sta accendendo un acceso dibattito che va ben oltre la semplice... Apolloni sui prossimi avversari del Milan: “La Cremonese non trova più gli equilibri di inizio stagione”Luigi Apolloni, ex difensore di Parma e Verona tra le altre, si è espresso sulla lotta retrocessione durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Sottosegretari in Calabria, approvata la legge: l’opposizione protesta e abbandona l’Aula; Calabria, tornano i sottosegretari: ma quanto ci costano?; Calabria, scontro in consiglio regionale sui sottosegretari: i consiglieri di opposizione abbandonano l’aula per protesta | INTERVISTE; Calabria, scontro in Consiglio regionale sulla legge che introduce i sottosegretari: approvata tra le polemiche. Sottosegretari in Calabria, approvata la legge: l’opposizione protesta e abbandona l’AulaApprovata a maggioranza la norma che crea due sottosegretari in Calabria. L’opposizione parla di poltrone e priorità sbagliate, mentre la maggioranza difende la scelta come utile al governo regionale ... quicosenza.it Approvata a maggioranza la norma che crea due sottosegretari in Calabria. L’opposizione parla di poltrone e priorità sbagliate, mentre la maggioranza difende la scelta come utile al governo regionale facebook Calabria, clima rovente in Consiglio, passa la legge sui sottosegretari. Opposizione: 'Scelta forzata e spregiudicata'. Centrodestra: 'Inesattezze e populismo' #ANSA x.com