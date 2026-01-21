Morte dopo volo di undici metri dalla stanza dell' hotel | comincia il processo

È iniziato il procedimento giudiziario relativo alla morte di un uomo, avvenuta dopo un volo di circa undici metri dalla finestra di un hotel a Brindisi. Un uomo di 56 anni, originario di Ceglie Messapica e residente in Germania, è stato chiamato a rispondere di omicidio preterintenzionale davanti alla corte d’assise del tribunale di Brindisi.

BRINDISI - A processo per omicidio preterintenzionale: un 56enne originario di Ceglie Messapica e residente in Germania è comparso nella mattinata di ieri, martedì 20 gennaio 2026, davanti alla corte d'assise del tribunale di Brindisi. Il pm titolare del fascicolo, Francesco Carluccio, aveva.🔗 Leggi su Brindisireport.it

