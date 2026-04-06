Sordi a scuola | la sfida del bilinguismo per abbattere i limiti

Martedì 31 marzo a Crotone, l’Ente Nazionale Sordi della Calabria ha organizzato un seminario dedicato al bilinguismo bimodale come strumento per ridurre le barriere nelle scuole. L’iniziativa ha coinvolto insegnanti e operatori del settore, con l’obiettivo di approfondire le modalità di integrazione linguistica per favorire l’inclusione degli studenti sordi. La discussione si è concentrata sulle sfide legate alla comunicazione e all’apprendimento in contesti scolastici.

L’Ente Nazionale Sordi della Calabria ha promosso a Crotone, martedì 31 marzo, un seminario dedicato al bilinguismo bimodale per abbattere le barriere didattiche. L’evento si è tenuto nell’Aula Magna del Plesso Montessori, parte dell’Istituto Comprensivo Rosmini – Giovanni XXIII. Il dibattito è stato guidato dall’avvocato Rosina Lombardo, che ricopre il ruolo di componente Cpo del Coa di Crotone. L’obiettivo principale era definire modelli di scuola realmente inclusive, dove ogni studente possa partecipare attivamente senza ostacoli cognitivi. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Consiglio Regionale ENS Calabria, la sezione provinciale ENS Crotone e l’istituto scolastico ospitante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sordi a scuola: la sfida del bilinguismo per abbattere i limiti "Incontri pubblici, un errore abbattere l’ex scuola""Prima di elencare soluzioni future, chi governa dovrebbe spiegare ai cittadini perché ha scelto di eliminare un edificio pubblico come l’ex scuola... Palma pericolante da abbattere, scuola chiude per un giornoLa pianta, che sorge in prossimità dell'uscita d’emergenza a Nocera Inferiore, in via De Curtis, presentava un impedimento all’uso della scala Palma... Argomenti più discussi: Da Brescia a Betlemme, 1000 tubicini per i bimbi sordi della Effetà; A 7 anni perde l’udito, a 18 è il migliore d’Europa: la storia del ‘Maradona dei sordi’; In fuga dalla guerra: i rifugiati ucraini sordi (con audiodescrizione); Emilio Insolera: Un primo passo per le persone sorde nel cinema. Roma Torrevecchia, alla scuola Alberto Sordi l'occupazione continua. Il XIV Municipio: «Liberiamo entro l'estate, poi la riqualificazione»Continua l’occupazione abusiva a scopo abitativo della scuola «Alberto Sordi», nel quartiere di Torrevecchia (Municipio XIV). Gli occupanti, organizzati con il Movimento per il Diritto all’Abitare di ... roma.corriere.it "La nostra realtà è tragica solo per un quarto: il resto è comico. Si può ridere su quasi tutto" Alberto Sordi facebook