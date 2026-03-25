Palma pericolante da abbattere scuola chiude per un giorno

A Nocera Inferiore, una palma considerata pericolante ha portato alla chiusura temporanea di una scuola. La Provincia di Salerno, tramite la società Arechi Multiservice, ha deciso di intervenire per rimuovere l’albero. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e si è resa necessaria la sospensione delle attività didattiche per un giorno.

La pianta, che sorge in prossimità dell'uscita d’emergenza a Nocera Inferiore, in via De Curtis, presentava un impedimento all’uso della scala Palma da abbattere, chiude una scuola a Nocera Inferiore. La Provincia di Salerno, attraverso la società Arechi Multiservice S.p.A., comunica che nella giornata di oggi, sarà eseguito l’abbattimento di un esemplare arboreo di Palma sito nel piazzale antistante l’edificio che ospita l’indirizzo Linguistico del Liceo G.B. Vico in via De Curtis. La pianta, che sorge in prossimità della scala d’emergenza, presentava un impedimento all’uso della stessa scala. La pianta è stata già oggetto di interventi dei Vigili del Fuoco, ai fini della salvaguardia della sicurezza di studenti e personale scolastico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Palma pericolante da abbattere, scuola chiude per un giorno Articoli correlati Chiude asilo nido alla Bufalotta, da un giorno all’altro niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoroAsilo chiude alla Bufalotta, la comunicazione arriva via email: "Abbiamo una settimana per trovare una scuola per i nostri figli. Pioppo da abbattere: il 25 febbraio chiude un tratto della ciclabile Rivabella-VercuragoLo rende noto il Comune di Lecco precisando che: “I difetti riscontrati risultano connessi a una sostanziale riduzione del fattore di sicurezza... Tutto quello che riguarda Palma pericolante Argomenti discussi: Palma pericolante da abbattere, scuola chiude per un giorno; A 28 anni dall’esplosione riaprirà via Grotta Magna: Palazzina da abbattere. Oltre 50 piante pericolanti da abbattereIn base al censimento effettuato con l’unione montana, risultano 50/60 fusti da abbattere. Si tratta di piante irrecuperabili, secche ... msn.com