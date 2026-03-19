Un incontro pubblico ha portato all’attenzione dei cittadini la decisione di demolire l’ex scuola di piazza Douhet. La scelta di eliminare l’edificio pubblico, che poteva essere riqualificato come spazio civico, è stata oggetto di discussione. Prima di proporre eventuali soluzioni future, il governo locale non ha ancora fornito spiegazioni chiare sulle ragioni di questa decisione.

"Prima di elencare soluzioni future, chi governa dovrebbe spiegare ai cittadini perché ha scelto di eliminare un edificio pubblico come l’ex scuola di piazza Douhet che poteva diventare il cuore della vita civica. Non nascondiamo la verità". A dirlo è il comitato cittadino per Porto Potenza, presieduto da Pierpaolo Pierucci, che ribatte alle parole del capogruppo di maggioranza Mirco Braconi. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha reso noto che saranno aperti dei nuovi spazi in città, destinati agli incontri pubblici, dopo che l’ex deputato del Pd Mario Morgoni si era lamentato perché la parrocchia locale non aveva dato la disponibilità per usare l’oratorio come luogo dove tenere gli incontri sul referendum. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Incontri pubblici, un errore abbattere l’ex scuola"

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